'All For One': la campagna abbonamenti Futura

'All For One': ora è ufficiale il lancio della campagna abbonamenti targato Futura Volley Giovani, che sceglie il nuovo claim – “tutti per uno” – come monito e come chiamata a raccolta del pubblico bustocco a riempire il PalaBorsani di Castellanza in ogni ordine di posto, così da essere davvero l’uomo in più in campo per il raggiungimento dell’unico grande obiettivo dichiarato dalla società biancorossa. Volto della campagna è Martina Morandi, al suo secondo anno maglia Futura: sguardo cattivo e focalizzato verso l’obiettivo a richiamare attenzione, unione e concentrazione già ben radicalizzate in tutto il gruppo fin da queste prime settimane di lavoro in palestra. Le Cocche di coach Amadio non vedono l’ora di poter vedere la propria casa colorata di biancorosso e pronta a sostenere il loro percorso, sia nelle vittorie che nei momenti di maggiore necessità. Un lancio all’insegna della continuità anche nei prezzi, rimasti congelati rispetto allo scorso anno, tanto sugli abbonamenti quanto sulle singole gare, con l’aggiunta della disponibilità della tribuna verde resa possibile grazie all’allentarsi delle restrizioni covid che consentiranno una capienza finalmente al 100%. In più la società ha pensato di omaggiare ciascun abbonato con un gadget a sorpresa, realizzato in collaborazione con lo sponsor tecnico Primato, che verrà consegnato in occasione del ritiro della tessera stagionale. Tessera, quest’ultima, che permetterà di poter scegliere in piena libertà il posto preferito e comprenderà l’accesso a tutte le 11 gare casalinghe della regalar season e ai match casalinghi della seconda fase (Pool Promozione o Pool Salvezza); oltre a tutto ciò, si aggiunge il diritto di prelazione per gli eventuali Playoff promozione e le eventuali partite di Coppa Italia disputate al PalaBorsani.

Le tariffe per la stagione 2022/2023

ABBONAMENTI

TRIBUNA ROSSA/SILVER

-Intero: 80€

-Ridotto (Under 12 e Over 65): 60€

TRIBUNA VERDE

-Intero: 55€

-Ridotto (Under 12 e Over 65): 45€

GARA SINGOLA

TRIBUNA ROSSA/SILVER

-Intero: 10€

-Ridotto (Under 12 e Over 65): 7€

TRIBUNA VERDE

-Intero: 7€

-Ridotto (Under 12 e Over 65): 5€

MODALITÀ DI ACQUISTO

Sarà possibile acquistare le tessere stagionali attraverso la piattaforma online Ticketmaster a partire dalla mattinata di venerdì 16 settembre.

