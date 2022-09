'Regala un battito'

L’associazione Bu-Sen di Arconate, insieme al Comune, organizza una raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore automatico da installare presso il Centro Pensionati.

L’associazione Bu-Sen di Arconate, insieme al Comune, organizza una raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore automatico da installare presso il Centro Pensionati. L’appuntamento è per sabato 10 settembre al Centro Pensionati di via Montello 1 a partire dalle 17.30. I presenti potranno assistere a una dimostrazione della Scuola Bu-Sen e, a seguire, si svolgerà la lotteria per la raccolta fondi. Dalle 19, infine, apertura del punto ristoro con panini con la salamella, patatine e birra.

