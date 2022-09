L'occasione per ritrovarsi, stare insieme e divertirsi. Sabato 10 settembre a Vanzaghello è tempo della 'Notte Bianca... festa delle associazioni', organizzata dalla Pro Loco. Dalle 17.30, allora, mercatino, luna park, street food e bar, mentre dalle 21.30 spazio alla musica live con il tributo a Vasco Rossi 'Komplici Tribute Band' e allo spettacolo pirotecnico.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!