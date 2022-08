Stefano Amann per Unione Popolare

"Alle candidate e ai candidati lanciamo la nostra sfida chiedendo loro di accettare confronti pubblici durante la campagna elettorale."

Dopo lo straordinario risultato di raccolta firme che ci consentirà di presentarci in tutta Italia (60mila firme), i sondaggi si accorgono di noi e danno Unione Popolare in netta risalita verso la soglia del 3 %. Questo dimostra che siamo una forza che affonda le proprie ragioni in un diffuso appoggio popolare.

Apprendiamo inoltre che nel nostro collegio uninominale il Partito Democratico ha candidato Sara Bettinelli, Sindaca di Inveruno, mentre Calenda candida Andrea Sfondrini. Pare, inoltre, che la destra candiderà Laura Ravetto, e il M5Stelle Riccardo Olgiati. Alle candidate e ai candidati, che salutiamo, lanciamo la nostra sfida chiedendo loro di accettare confronti pubblici durante la campagna elettorale, cosicché le cittadine e i cittadini del nostro territorio abbiano la possibilità di ascoltare e confrontare direttamente, con chiarezza, le proposte e le posizioni dei candidati prima di votare. Naturalmente lo stesso invito lo rivolgiamo a tutti i candidati e le candidate del collegio, non appena saranno ufficializzati.

Stefano Amann – candidato alla Camera dei Deputati per Unione Popolare

