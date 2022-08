Le iscrizioni per la Regata

Il comune bernatese informa che è possibile iscriversi, entro il 31 agosto, alla XXXVI Regata sul Naviglio Grande.

La celebre sfida sulle acque del Naviglio è tra gli appuntamenti principali per la comunità di Bernate Ticino. La sfida tra imbarcazioni dal ponte di Castelletto di Cuggiono a quello bernatese è un concentrato di emozioni, sfide e passione. Ma per chi vorrà partecipare è tempo di prepararsi. Non solo per gli allenamenti, ovviamente, che permetteranno di conoscere meglio le barche e le tecniche per essere più veloci. Ma anche per potersi iscrivere ufficialmente all'evento.

Il comune bernatese informa che è possibile iscriversi, entro il 31 agosto, alla XXXVI Regata sul Naviglio Grande. La modulistica per segnalarsi e indicare equipaggio e materiale di costruzione dell'imbarcazione è disponibile sul sito del comune di Bernate Ticino. Vi è tempo fino alle ore 12 del 31 agosto.

