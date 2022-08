Canoa polo all'Idroscalo

All’Idroscalo di Milano caccia al tricolore con i play off 2022 di canoa polo, in programma tra sabato 6 e domenica 7 agosto nell’arena del “mare di Milano”.

All’Idroscalo di Milano caccia al tricolore con i play off 2022 di canoa polo, in programma tra sabato 6 e domenica 7 agosto nell’arena del “mare di Milano”. Tre i titoli che si assegneranno nei due giorni: Senior maschile, Senior femminile e Under 14, con il gotha della disciplina che si darà battaglia in un fitto programma di partite e più di 200 atleti in gara. Al maschile, dopo la conclusione della regular season, troveremo sulla linea di campo Pro Scogli Chiavari, Polisportiva Canottieri Catania, Canoa Club Napoli, Can. Eur, Jomar Club Catania, Canoa Polo Ortigia, Idrsocalo Club e S.C. Ichnusa. Al femminile, invece, si sfideranno le giocatrici di Polisportiva Canottieri Catania, Canoe Rovigo, C.N. Posillipo e Canottieri Ichnusa. Per l’Under 14, si contenderanno il titolo Circolo Nautico Posillipo, C.C. Napoli, Chiavari Canoa Polo Academy, Pol. Nautica Katana, Canottieri Ichnusa, Canoa Club Ferrara, K.C. Arenzano e C.M.M. Nazario Sauro. Si inizia sabato mattina a partire dalle 9, con match in programma fino alle 19.00. Domenica si ritorna in campo dalle 8.30, con finali previste a partire dalle 14.20. Fasi finali di domenica che, anche quest’anno, le telecamere della Federcanoa trasmetteranno live sul proprio canale Facebook. Questo weekend “scudetto” precede di due settimane i Campionati del Mondo, che si disputeranno in Francia, a Saint Omer dal 16 al 21 agosto e dove l’Italia, guidata dal DT Rodolfo Vastola, schiererà ben quattro team azzurri.

Un’estate davvero stratosferica per l’Idroscalo, gestito dalla Città metropolitana di Milano, sempre più riferimento del territorio non solo come luogo di svago e fuga dal caldo soffocante delle città, ma anche come punto di riferimento di numerose discipline acquatiche, che possono fare leva sull’arena del Parco per allenamenti e gare anche di livello internazionale. “Ancora una volta la Città metropolitana di Milano è orgogliosa di ospitare, all’Idroscalo, un importante evento sportivo – afferma con soddisfazione Maria Cristina Pinoschi, vice direttrice generale della Città Metropolitana di Milano e direttrice dell’Idroscalo – Il cosiddetto ‘mare di Milano’ è un palcoscenico unico per lo sport e per tutte le discipline acquatiche, che qui trovano l’ambiente e le strutture perfette per essere praticate e fatte conoscere al grande pubblico. L’educazione allo sport, allo stare insieme, al vivere gli spazi naturali del nostro territorio passa anche attraverso eventi come questo, occasioni di incontro, svago, divertimento e, perché no, di sano agonismo. Ringraziamo la Federcanoa, l’Idroscalo Club Asd e gli atleti, che sono certa ci regaleranno tanto spettacolo e una sana competizione”.

