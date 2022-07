Borsa rubata e subito ritrovata

Si era recata in Chiesa per pregare e aveva appoggiato la sua borsa su una panca. All'improvviso, però, facendo per riprenderla, non l'ha trovata più. Ma la storia, per la signora di Bareggio, ha avuto un lieto fine perchè quanto le era stato sottratto è poi stato recuperato e a lei restituito in una manciata di ore.

Si era recata in Chiesa per pregare e aveva appoggiato la sua borsa su una panca. All'improvviso, però, facendo per riprenderla, non l'ha trovata più. Ma la storia, per la signora di Bareggio, ha avuto un lieto fine perchè quanto le era stato sottratto è poi stato recuperato e a lei restituito in una manciata di ore. A rendere possibile il ritrovamento e la conseguente resa del maltolto è stato un intervento congiunto di Polizia Locale, Carabinieri di Bareggio e del vicesindaco Lorenzo Paietta. Quest'ultimo, infatti, sottolinea in una nota il sindaco Linda Colombo ringraziando chi ha reso possibile il rinvenimento della borsa, "Si è avvicinato per tranquillizzarla e intanto ha chiamato la Polizia Locale per fare visionare i filmati delle telecamere e i varchi, poi ha visto che la vittima del furto era a piedi, l'ha accompagnata in auto dai Carabinieri per sporgere denuncia e l'ha aiutata a bloccare il numero di cellulare". Un intervento tempestivo, quello di Paietta, che ha consentito di far ritrovare la borsa con tutto quanto la signora vi custodiva in tarda mattinata. Il primo cittadino bareggese ha tenuto a ringraziare "Polizia Locale e Carabinieri per la professionalità e la dedizione dimostrata anche in quest'occasione" e Paietta "Che non ha esitato a intervenire in prima persona per assistere una donna in difficoltà dando ancora una volta un bell'esempio di senso civico".

