Più di 30 multe per abbandono di rifiuti

A pochi giorni dalla fine dell'anno, a Bareggio sono state superate le 30 multe per abbandono di rifiuti.

A pochi giorni dalla fine dell'anno, a Bareggio sono state superate le 30 multe per abbandono di rifiuti. L'ultima in ordine di tempo è quella comminata per la discarica abusiva lasciata nei pressi della Cascina Mezzana da due cittadini residenti in un Comune limitrofo. Al termine di una breve attività di indagine, la Polizia Locale li ha identificati e sanzionati con 500 euro così come previsto dal regolamento comunale. Pochi giorni prima, era stato rintracciato il colpevole di un abbandono nei pressi del Carrefour. "Su questo tema, come abbiamo già ribadito più volte - afferma il vicesindaco Roberto Lonati - da parte della nostra Amministrazione ci sarà sempre tolleranza zero. Chi viene a Bareggio ad abbandonare i rifiuti deve sapere che molto difficilmente resterà impunito. Un ringraziamento alla Polizia locale per il grande supporto che ci sta dando in questa battaglia di civiltà".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!