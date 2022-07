Volontari per il Pedibus

Il Comune di Vanzaghello cerca volontari disponibili a partecipare al progetto Pedibus e ad impegnarsi con continuità ad accompagnare a scuola gli alunni residenti.

Il Comune di Vanzaghello cerca volontari disponibili a partecipare al progetto Pedibus e ad impegnarsi con continuità ad accompagnare a scuola gli alunni residenti, che frequentano gli stituti scolastici cittadini. Partecipare alla realizzazione di questo progetto significa dare un contributo attivo al miglioramento della qualità della vita della nostra comunità e dei bambini. Durante il percorso i bambini chiacchierano con i loro amici, osservano il paesaggio, imparano ad essere autonomi e scoprono regole utili sulla sicurezza stradale. Il volontario Pedibus deve prestare servizio con continuità: ogni volontario può indicare la propria disponibilità di tempo e su questa base saranno organizzati il piano e gli orari di accompagnamento in modo da distribuire l’impegno di ciascuno e da prevedere eventuali sostituzioni in caso di necessità. Il Comune garantisce il proprio supporto per la realizzazione e il coordinamento del progetto durante tutto l’anno scolastico. E per aderire all’iniziativa, compilare e inviare a info [at] comune [dot] vanzaghello [dot] mi [dot] it, il modulo scaricabile dal sito istituzionale.

