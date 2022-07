Centro tamponi e vaccinale

Il centro tamponi e il centro vaccinale dell’Aeronautica Militare di Gallarate saranno chiusi domenica 24 e lunedì 25 luglio (festa Patronale). Il centro tamponi da martedì 26 luglio fino a martedì 2 agosto (compreso) sospenderà temporaneamente l’attività per ragioni organizzative. Coloro che avessero necessità di sottoporsi in questi giorni al test possono utilizzare le farmacie del territorio, consultabili al link: https://farmacia-aperta.eu/. Il centro vaccinale sarà regolarmente funzionante.

