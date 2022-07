'FCN DONA': 200 mila euro per i più fragili

'FCN DONA': otto progetti e uno stanziamento di 201.500.000 euro sul territorio da parte di Fondazione Comunità Novarese Onlus. Il focus è sull’assistenza e la cura dei più fragili.

Otto progetti per un valore di oltre 200.000 euro. Sono questi i numeri che Fondazione Comunità Novarese onlus lancia prima della pausa estiva; risultato dei Bandi 2022 sostenuti con risorse territoriali di Fondazione Cariplo e di un Extra Bando con risorse di FCN. Sei progetti approvati sul Bando “Assistenza e cura – farsi prossimi” che nasce per contribuire a migliorare la vita delle persone in situazione di fragilità, sostenendo iniziative di utilità sociale che possano incidere su ogni aspetto di un progetto di vita: salute; casa; relazioni sociali; opportunità di crescita personale, attraverso sostegni per contrastare ogni forma di povertà. Un progetto approvato sul Bando “Tutela e Valorizzazione – Patrimonio di comunità” che sostiene progetti che prevedano una forte sinergia fra le azioni di tutela e valorizzazione di beni mobili e immobili di rilevante valore storico, artistico e culturale, presenti sul territorio della provincia di Novara. E, infine, un progetto sostenuto da un Extra Bando con risorse residue di Fondazione Comunità Novarese onlus focalizzato sulla necessità di rafforzare, nei giovani, la padronanza delle materie scientifiche. “Il piano erogativo 2022 – spiega il presidente Fondazione Comunità Novarese Onlus Prof. Davide Maggi – è stato pensato per raggiungere un duplice obiettivo: tentare di risollevare chi si è trovato in una situazione di improvvisa difficoltà (sostenendo le categorie già più fragili in partenza) e sostenere, con i mezzi a nostra disposizione, le persone più giovani che hanno subito, in maniera particolare, le conseguenze funeste del periodo più duro della pandemia. I progetti che oggi andiamo pubblicamente ad annunciare rispecchiano, a nostro avviso, tutti queste caratteristiche e siamo certi potranno apportare significativi cambiamenti nei relativi ambiti di azione. Un piacere particolare è anche quello di poter, finalmente, ritrovarci di persona per l’appuntamento FCN DONA sospeso, in questi anni, a causa del Covid. Per tradizione questo è un momento di gioia, confronto e di incontro che siamo lieti di aver potuto ripristinare”.

