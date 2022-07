Pro Patria Club: festa di successo

Cala il sipario sull'undicesima festa della birra del Pro Patria Club ed è tempo di bilanci. Obiettivi tutti centrati per il presidente Giovanni Pellegatta.

Cala il sipario sull'undicesima festa della birra del Pro Patria Club ed è tempo di bilanci. Obiettivi tutti centrati per il presidente Giovanni Pellegatta, deus ex machina della festa, che si è speso in un lavoro all'ingrosso per realizzare l'evento. Due anni di stop non hanno arrugginito la perfetta macchina organizzativa del club, supportata quest' anno da Royal Time di Luca Torno e Sara Negri che hanno dato supporto strategico e commerciale per firmare un'edizione senza precedenti coinvolgendo attività e sponsor massimizzandone la partecipazione. Tre serate ricche di esibizioni di livello, cucina assaltata da orde di affamati ed assetati , attenzione alla sostenibilità e alla solidarietà, questi gli ingredienti di un cocktail ad alta gradazione che ha letteralmente ubriacato di gioia il Presidente e il suo staff di volontari,che, a fine concerto degli Urlo, si sono lasciati andare ad una celebrazione spontanea di gioia per i risultati raggiunti. L'ultima, è stata una serata perfetta, anche grazie alla partecipazione di Stefania Salmerigo, vice presidente della Pro Patria, che ha riempito di gioia tutti i presenti, perchè in una festa dove si parla di Pro Patria, come pensare che manchi proprio chi le vuole bene con le parole e i fatti? Stefania Salmerigo non ama la ribalta, non vuole essere protagonista, non ama i discorsi, ma la sua presenza è bastata e avanzata per dare quel significato che chi ama la Pro Patria ha percepito in tutta la sua profondità. Non si chiedono parole a chi parla con i fatti, la presenza è sufficiente e così è stato. Presenza piene di significati, come quella di Maurizio Artusa, assessore allo sport, che non ha mancato una serata della festa e questo è stato notato e apprezzato. Come apprezzata è stata la presenza di Manuela Maffioli, assessore alla cultura, che ha valorizzato la festa con un discorso denso di significato. Insomma, si è avvertita considerazione da parte di chi ha voluto esserci, seppur tra mille impegni e questo è stato un valore aggiunto, sperato anche se non dovuto. Insomma, un pieno di apprezzamenti per il club di via Pozzi che porta a casa un risultato indimenticabile grazie al febbrile lavoro di chi ha buttato il cuore oltre l'ostacolo. Alla fine tutti soddisfatti e con loro Enrico Colombo che centra il peso di una bicicletta e del nostro addetto alle pubbliche relazioni Giancarlo Bacchi, portandosi a casa la bicicletta, ma non il Bacchi. Mentre gli Urlo suonavano 'The final countdown', sul palco partiva la festa, ma nella testa del Presidente Pellegatta il countdown non scandiva la fine della festa, ma l'inizio della prossima. Negli occhi del team traspariva tanta stanchezza mista a tanta felicità per aver fatto qualcosa di unico. Come sempre accade dopo un successo raggiunto, il giorno dopo si è già morsi dalla nostalgia del ricordo per qui giorni così unici vissuti insieme. Il tempo del ricordo dura poco e per scacciare via la malinconia che il ritorno alla normalità provoca, la migliore ricetta è di guardare avanti e pensare alla prossima volta. Questo è quello che già tutti stanno facendo per diluire il dispiacere di aver visto finire in un attimo quanto costruito in mesi di lavoro. Sentimenti contrastanti propri delle grandi imprese, quando la gioia di quanto fatto si scontra con la malinconia e la nostalgia del giorno dopo, ma anche la certezza che se queste sono le sensazioni, vuol dire che sono forti e se a fine festa c'è stato l'urlo, allora il programma è stato perfetto.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!