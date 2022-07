E' uno dei cuori pulsanti dello sviluppo di un paese e, quindi, esige un sostegno sempre più forte. Il Comune di Bareggio ha deciso di venire incontro al mondo dei commercianti cittadini istituendo un nuovo servizio, ovvero lo Sportello Confcommercio.

E' uno dei cuori pulsanti dello sviluppo di un paese e, quindi, esige un sostegno sempre più forte. Il Comune di Bareggio ha deciso di venire incontro al mondo dei commercianti cittadini istituendo un nuovo servizio, ovvero lo Sportello Confcommercio, aperto in via Quattro Novembre e al quale sarà possibile accedere in modo gratuito. Il nuovo sportello avrà la funzione di fornire consulenze di natura burocratica e organizzativa ai commercianti per lo svolgimento della loro attività ad ampio beneficio dei cittadini. "Ringrazio il vicesindaco Lorenzo Paietta - dichiara in una nota il primo cittadino Linda Colombo - gli uffici comunali, Confcommercio Rho e Confcommercio Abbiategrasso per il lavoro in sinergia che ha portato a quest'importante risultato". Colombo ha reso noto che, in questi giorni, provvederà a consegnare una lettera ai commercianti cittadini indicando loro secondo quali modalità sarà svolto il servizio.

