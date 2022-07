I 'lumi' dell'estate cuggionese

Le strade invase dai pedoni, tavoli e stand fuori dai locali, musica in ogni piazza, schiuma e giostre, i profumi dell’estate, i bambini che si rincorrono e i giovani che si ritrovano... dopo due anni di ‘sospensione’ Cuggiono è tornata a respirare la voglia di vivere e divertirsi. Con ‘La Notte dei Lumi’.

Le strade invase dai pedoni, tavoli e stand fuori dai locali, musica in ogni piazza, schiuma e giostre, i profumi dell’estate, i bambini che si rincorrono e i giovani che si ritrovano... dopo due anni di ‘sospensione’ Cuggiono è tornata a respirare la voglia di vivere e divertirsi. Con ‘La Notte dei Lumi’ tutta la comunità è stata coinvolta: commercianti, amministrazione, associazioni, volontari. Una festa di paese e per il paese, capace di coinvolgere migliaia di persone dal tramonto a notte fonda. “La ‘Notte dei Lumi’ è stata finalmente un ritorno alla normalità, è stato bello rivedere tanta gente per le vie del paese tra cibo, musica e spettacoli - spiega il sindaco Giovanni Cucchetti - Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita di questa serata, commercianti, associazioni, volontari e tutti coloro che hanno partecipato”. Gelati, grigliate, pesce, dolci,... i sapori son stati i protagonisti della prima parte della serata, prima di lasciare spazio a percussioni, ritmi e musiche diverse, che risuonavano in ogni angolo del centro storico amplificando l’entusiamo e la voglia di divertirsi.

