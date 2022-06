YesMilano: nuova campagna 'Based in Milano'

YesMilano presenta la nuova campagna di comunicazione internazionale 'Based in Milano' con l’obiettivo di rafforzare la reputazione di Milano come hub internazionale per il talento e la creatività.

YesMilano presenta la nuova campagna di comunicazione internazionale 'Based in Milano' con l’obiettivo di rafforzare la reputazione di Milano come hub internazionale per il talento e la creatività. Grazie al supporto della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, "Based in Milano" sarà promossa da una pianificazione di digital advertising in social media e programmatic geolocalizzata nelle maggiori città in Europa e Stati Uniti e rivolta a un pubblico U30. La campagna sarà inoltre diffusa attraverso i circuiti di comunicazione audiovisiva del Comune. La campagna celebra le nuove generazioni che stanno contribuendo alla trasformazione della città e parla ai giovani di tutto il mondo invitandoli a scoprire la città. Il video, realizzato da No Text Azienda, un collettivo based in Milano che opera nel settore audiovisivo, vede l’alternarsi di diversi talent che hanno voluto testimoniare il loro supporto alla città. Un magico drago verde, l’iconica fontanella di Milano, prende vita davanti agli occhi del cantante Rkomi, dell’attrice Claudia Marsicano, delle chef Sara Nicolosi e Cinzia De Lauri del ristorante Altatto, della bikepacker Clelia Ponteri, e davanti alle note delle ragazze e i ragazzi del gruppo di canto Giovani Cantori di Torino scelti dal brand di moda Cormio. Nel video, il drago, o biscione, simbolo di Milano e del suo rapporto con l’acqua, trova una nuova dimensione nella narrazione della città, grazie alla reinterpretazione di Marcello Mosca disegnatore e cofondatore di Frankenstein Magazine. La campagna è stata curata in collaborazione con Wunderman Thompson. “Milano è la mia città, è dove tutto è partito: la musica, i miei primi concerti, tutto è diventato possibile contro ogni previsione. E’ cresciuta con me e io con lei” dice Rkomi. "La campagna 'Based in Milano' è dedicata ai giovani. Sia ai giovani che hanno già deciso di costruire a Milano il loro futuro, e che potranno sempre contare sul più ampio sostegno di questa Amministrazione, sia ai giovani che ci auguriamo lo decideranno in futuro, magari dopo essere venuti in visita a Milano come turisti - afferma Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano - Milano è una città universitaria, con oltre 200mila studenti iscritti agli atenei cittadini, di cui più di 20mila sono stranieri: possiamo dire che gli studenti sono il primo stakeholder della nostra città. Questo giustifica il nostro costante impegno a portare Milano ad essere sempre più 'a misura di giovane', sostenibile, interconnessa, digitale, inclusiva e accessibile. Gli stimoli che Milano può offrire ai giovani - che si parli di creatività, arte, sport, design, moda, cibo, innovazione, spettacolo - sono davvero unici. Il dragone verde, protagonista della campagna, che vola sulla città, rappresenta proprio lo spirito, l'atmosfera coinvolgente e l'energia vitale che Milano sprigiona, alimentando le doti e le abilità dei nostri giovani talenti".

“L'obiettivo strategico che Camera di commercio e Comune condividono di rafforzare la reputazione di Milano come hub internazionale per il talento e la creatività - di cui questa campagna Based in Milano promossa da YesMilano è un ulteriore step importante - non è solo un'azione attuale e obbligatoria per portare nuove energie, idee, risorse che arricchiscono il nostro modello di sviluppo e stile di vita, ma è essenziale per costruire la Milano di domani, ancora più attrattiva, partecipata e sostenibile, luogo di ispirazione e tendenza a livello internazionale" dichiara Elena Vasco, segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

“Milano è un hub globale della creatività, dello stile e del design grazie alle migliaia di giovani - italiani e di tutto il mondo – che hanno scelto di coltivare il proprio talento nelle scuole e nelle aziende della città – aggiunge Luca Martinazzoli, direttore generale di Milano&Partners - “Con questa campagna vogliamo celebrare l’energia di una generazione interculturale che sta trasformando la città e la rende sempre più attrattiva. In questo momento di ripresa positiva del turismo, che vede la città nei primi cinque mesi con numeri molto vicini al boom del 2019, ci rivolgiamo ai giovani per invitarli a visitare Milano e a incontrare chi è orgoglioso di essere “based in Milano”.

Milano&Partners è l'agenzia di promozione ufficiale del Comune di Milano. È un'associazione fondata dal Comune di Milano e dalla Camera di commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi. Nasce per attivare partnership e collaborazioni con imprese locali, global brand, università, istituzioni culturali e altri enti pubblici e privati. Promuove il brand YesMilano nel mondo per attrarre nuovi visitatori, nuovi talenti e nuove imprese in città.

