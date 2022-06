"Collaborazione sempre più stretta coi medici"

Con riferimento alla grave carenza di medici di Medicina Generale, che in alcuni ambiti della nostra Regione impedisce l'assegnazione al cittadino del proprio medico di famiglia, ribadendo la straordinarietà e temporaneità della situazione, la Direzione Generale Welfare precisa in una nota che "E' utile pensare a forme di organizzazione innovative che utilizzino personale infermieristico non certo in sostituzione dell'attività e del ruolo del medico di famiglia, ma a supporto e sotto la responsabilità di quest'ultimo per collaborare e prendere in carico un numero maggiore di assistiti rispetto a quanto è possibile fare ora".