"Maturità senza mascherine"

La Lega Giovani Ticino aderisce alla presa di posizione del dipartimento scuola della Lega Giovani contro l’obbligo di indossare le mascherine in classe. "Con la fine dello stato di emergenza – dichiara Christian Colombo, coordinatore della Lega Giovani del Ticino – la maggior parte delle attività sono tornate alla normalità. Tuttavia, nonostante la copertura vaccinale, la diminuzione del contagio e le alte temperature, i nostri studenti sono ancora costretti ad indossare le mascherine per molte ore al giorno.

Come ribadito dal nostro Sottosegretario all’istruzione On. Rossano Sasso, l’obbligo di mascherina a scuola ormai è inutile, tanto che siamo l’UNICO paese in Europa a non averne abbandonato l’uso. Ricordiamo, inoltre, che in tutti i luoghi pubblici frequentati dai ragazzi – tranne la scuola – l’obbligo della mascherina è già decaduto da tempo. Il nostro dipartimento chiede al governo di togliere quest’obbligo per gli esami di maturità, dove i ragazzi saranno impegnati per ore negli esami scritti, con le temperature estive che renderanno già di per sé spiacevole il clima di molte aule scolastiche del nostro Paese. Noi della Lega Giovani ci siamo - conclude Colombo - e siamo sempre pronti a batterci affinché chi governa prenda per la scuola decisioni pragmatiche, di buonsenso e scevre da inutili ideologismi".

