La Madonna "segno di pace"

“La Madonna Pellegrina di Fatima è un segno di pace, segno di fede e di preghiera. Gira il mondo per portare il messaggio del Vangelo". I momenti di preghiera fino a domenica 5 giugno.

Centinaia di fazzoletti bianchi sventolavano festosi, la scorsa domenica sera, in piazza del mercato a Inveruno, per salutare l’arrivo della statua della Madonna Pellegrina di Fatima. E bianchi erano anche gli abiti dei bambini della Prima Comunione, i quali, numerosi e attenti tra i moltissimi fedeli, ne hanno accolto con gioia la venuta, accompagnandola in processione fino alla chiesa parrocchiale, per essere affidati a Maria. Nel discorso iniziale, don Vittorio De Paoli, assistente spirituale nazionale dell’Apostolato mondiale di Fatima, ha ricordato che i cristiani hanno imparato da Gesù ad amare non i segni del potere, ma il “potere dei segni”: “La Madonna Pellegrina di Fatima è un segno di pace, segno di fede e di preghiera. Gira il mondo per portare il messaggio del Vangelo, e, dove arriva, giunge sempre tanta gente perché lei insegna ad amare il Vangelo con la sua tenerezza”. A lui si sono aggiunte le parole di benvenuto del parroco don Marco Zappa: “Signora del Cielo, ti abbiamo tanto atteso, sei venuta dal Cielo per riempire di Cielo le nostre vite… Abbiamo bisogno degli orizzonti sconfinati della vita… Mostraci Gesù…”. Tanto attesa perché il parroco aveva fatto richiesta già due anni fa (rimasta in sospeso per l’epidemia da Covid) della preziosa statua che ricorda l’apparizione a Fatima, circa un centinaio di anni fa, a tre pastorelli, simbolo di una profezia che deve condurre alla pace. Un invito rivolto a tutta la comunità inverunese, accompagnata dal Sindaco e dall’Amministrazione comunale, di partecipare con devozione agli intensi momenti di preghiera programmati in questa settimana. Nella Chiesa di S. Ambrogio si può visitare la mostra “Fatima nel cuore della storia” sugli avvenimenti del XX secolo alla luce del messaggio di Fatima.

Sabato 4 giugno – Primo sabato del mese

CONOSACRATEVI AL MIO CUORE IMMACOLATO

INVERUNO

ore 7 Accensione della lampada e preghiera per la pace nel mondo

ore 8.10 Lodi

ore 8.30 S. Messa

Mattina Momenti di preghiera dei vari gruppi di catechesi

ore 12 Regina coeli

Pomeriggio

ore 17 S. Rosario

ore 17.30 S. Messa Vigiliare solenne e celebrazione del Sacramento della Confermazione degli adulti

ore 21 Processione aux flambeaux con la Madonna Pellegrina. Al termine Consacrazione al cuore immacolato di Maria

La chiesa resterà aperta per tutta la notte

Domenica 5 giugno

INVERUNO

ore 7 Accensione della lampada e preghiera per la pace nel mondo

ore 8 S. Messa

ore 10 S. Messa Solenne con celebrazione dei Battesimi

ore 14.30 Battesimi

ore 16 S. Rosario e Conclusione di don Vittorio de’ Paoli

Saluto con il canto dell’Ave Maria di Fatima.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!