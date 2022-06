Atti vandalici nel parcheggio: rintracciati

Rintracciati grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza. Dopo, infatti, gli atti vandalici all'interno del parcheggio sotterraneo di piazza Costituzione, la Polizia locale ha subito identificato gli autori.

Rintracciati grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza. Dopo, infatti, gli atti vandalici all'interno del parcheggio sotterraneo di piazza Costituzione, ecco che, pochi giorni dopo, la Polizia locale di Vanzaghello, appunto dai filmati, è riuscita a risalire agli autori, che, oltre ad essere prontamente sanzionati, dovranno rispondere in via civile e penale per quanto commesso.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!