Si va di corsa a Bernate. Ecco, infatti, ‘Sbarlush Run’: 5 chilometri per le vie del paese, organizzata dall'associazione 'Il Melograno'.

La notte bernatese di inizio estate torna, come di consueto, a brillare grazie ai tantissimi partecipanti della ‘Sbarlush Run’: la corsa 'in notturna' di 5 chilometri per le vie del paese, organizzata dall'associazione 'Il Melograno'. Appuntamento fisso per bernatesi e non, dopo un’edizione digitale causa Covid, torna dal vivo sempre con il cuore verso il cielo. Infatti, anche per questa edizione si tornerà a 'Correre per Elisa': perché non sia solo una serata di divertimento, ma un'occasione per fare del bene nel vivo ricordo di Elisa, ragazza bernatese e membro dell'associazione 'Il Melograno' che non ha vinto la sua sfida più grande. Per lei e per tutte le persone che stanno affrontando questa battaglia, il ricavato della serata verrà devoluto alla ricerca per la lotta contro i tumori. Appuntamento dunque sabato 11 giugno nel piazzale antistante il Circolo Ricreativo Italia, dalle 20.30 con l’esibizione della banda paracadutisti congedati folgore e la partenza della corsa prevista per le 22. Per informazioni e iscrizioni contattare l'associazione al numero 333/20008664.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!