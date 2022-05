Sabato 28 maggio torna in piazza San Giovanni la Festa della Croce Rossa, organizzata dal Comitato CRI di Busto Arsizio e patrocinata dall’Amministrazione comunale.

Sabato 28 maggio torna in piazza San Giovanni la Festa della Croce Rossa, organizzata dal Comitato CRI di Busto Arsizio e patrocinata dall’Amministrazione comunale. Un'occasione per scoprire le tante attività svolte dal Comitato CRI cittadino e conoscere i tanti volontari che le realizzano.

Tra le attività ci sarà uno spazio dedicato alla salute con la misurazione della pressione, della glicemia e del controllo spirometrico a cura delle Infermiere Volontarie di Croce Rossa, mentre la LILT offrirà uno screening per prevenire le malattie oncologiche; vi saranno inoltre momenti formativi sulle manovre di primo soccorso illustrate dai Monitori di Croce Rossa.

Non mancherà un momento dedicato all’educazione stradale, rivolto soprattutto ai ragazzi, per una guida corretta e sicura. Alle 18.30 la Santa Messa in Basilica e a seguire la benedizione in piazza dei volontari e mezzi CRI.

La giornata di festa si concluderà con il Concerto per la pace degli studenti e docenti del Liceo Musicale 'Pina Bausch', che avrà luogo alle 21 nel cortile del Municipio, a favore delle attività sociali di Croce Rossa.

