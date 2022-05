Campionati Nazionali Universitari: CUS Milano primo

Il medagliere generale dei Campionati Nazionali Universitari primaverili si colora di verde-blu: tra gli oltre 40 CUS in gara, è il CUS Milano ad aggiudicarsi il primo posto della 75^ edizione della manifestazione sportiva.

L’evento ha chiamato a raccolta a Cassino (Fr) dal 14 al 22 maggio l’elite dello sport universitario, con oltre 2mila studenti-atleti a darsi battaglia per le 200 medaglie in palio e per il titolo di Campione Nazionale Universitario. La delegazione del CUS Milano ha visto la partecipazione di 150 persone tra atleti-studenti, staff, tecnici e dirigenti.

Ricco il bottino di medaglie raccolto che ha permesso al CUS Milano di vincere il medagliere dei CNU primaverili: 11 ori, 10 argenti e 9 bronzi. Un totale di 30 medaglie vinte in cui la disciplina che ne ha raccolte di più è stata l’atletica, con 14: 7 ori, 5 argenti e 2 bronzi. A seguire il Taekwondo, che ne ha raccolte 6, e il Judo con 4. Molto bene anche gli sport di squadra, che tornano a casa da Cassino con 4 medaglie e un doppio titolo di campioni universitari italiani: il volley femminile e il rugby a 7 maschile. Due, infine, le medaglie conquistate dalla scherma.

«Con Cassino 2022 abbiamo ritrovato l'adrenalina che i Campionati Nazionali Universitari inducono, sia a livello individuale che di squadra – ha dichiarato il presidente del CUS Milano Alessandro Castelli -. Come da nostra tradizione abbiamo onorato questa edizione con una partecipazione numerosa e di qualità. I risultati sia negli sport di squadra che nelle discipline individuali sono stati di grande soddisfazione e il medagliere finale vede CUS Milano al primo posto, con un totale di 30 medaglie di cui 11 d'oro. Un grazie a tutti i ragazzi, alle Università e al nostro team che ha selezionato e organizzato l'impegnativa trasferta. Possiamo ben dire ‘missione compiuta’. Bentornati CNU, evviva il CUS Milano».

In autunno le gare di canoa e canottaggio in programma a Sabaudia chiuderanno l’edizione 2022, assegnando il titolo di Campione d’Italia universitario: il CUS Milano si presenterà in acqua forte del suo primo posto nell’appuntamento primaverile, con l’obiettivo di confermare il titolo conquistato tre anni fa tra L’Aquila e Ravenna.

