'Giornata del Sollievo'

Anche quest’anno, il 29 maggio si svolgerà la XXI° 'Giornata nazionale del Sollievo' e anche Asst Ovest Milanese vuole sensibilizzare i cittadini alla cultura del sollievo dalla sofferenza, fisica e morale. La Giornata, istituita nel 2001, vuole “Promuovere e testimoniare, attraverso idonea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che, non potendo più giovarsi di cure destinate alla guarigione, stanno ultimando il loro percorso vitale”. Le cure palliative che giornalmente questa Asst eroga al domicilio del paziente o presso l’Hospice, sono - per il malato e per familiari che lo assistono – il prendersi cura del dolore fisico ed un sostegno emotivo ed umano per condividere il peso della malattia.

