Esce ‘Bojack horseman’ dei Naive

La band presenterà il brano dal vivo con uno showcase lo stesso venerdì 20 maggio al Rocket di Milano

Esce venerdì 20 maggio ‘Bojack horseman’ (distribuzione ADA Music Italy), il nuovo singolo dei Naive, band novarese composta da: Panda (voce), Eclypso (beat, tastiere), Colo (chitarra), Jack (basso) e Ciolo (batteria). “Bojack Horseman” è un featuring Kamahatma, giovane cantante folk che è da poco stato in finale a Musicultura 2022.

‘Bojack Horseman’, scritto e prodotto interamente dalla band, è un brano in cui il rap incontra il college rock di ispirazione statunitense, in un’esplosione sonora urban pop. Liberamente ispirato proprio alla storia della famosa serie TV di Netflix, ‘Bojack Horseman’ racconta proprio la storia di tutti noi: quante volte ci siamo sentiti persi, fuori fuoco, inadeguati come il protagonista del cartoon? Quante volte abbiamo voluto sentirci liberi da convenzioni e stereotipi sociali, andando contro a tutto ciò che è cool e uniformato alla massa?

«"Bojack Horseman" è la vittoria dei perdenti, è il manifesto di chi si sente sempre inadeguato, soprattutto di fronte a chi si presenta meglio di noi, e c’è sempre, no? I fighi e le fighe da social che dal vivo sono dei casi umani, quelli che se la credono sempre troppo, e così via – raccontano i Naive – Noi non siamo dei supereroi, siamo dei perdenti che possono vincere ogni tanto. Siamo Bojack Horseman».

‘Bojack Horseman’ verrà presentato dal vivo sempre venerdì 20 maggio con uno showcase in programma al Rocket di Milano (Alzaia Naviglio Grande, 98).

Naive è una dichiarazione, uno stato d’animo: «Eccoci, siamo qui: Non siamo ingenui, anche se forse lo siamo, ma siamo anche pur, lontani dalle menate di cui ci vestiamo tutti, ogni giorno, nella vita. Ma soprattutto siamo “liberi”, come significava nell’antica Roma. Liberi dalle scatole, dalle categorie. La nostra musica è libera. Non siamo rap, non siamo urban, non siamo rock, non siamo pop. Al massimo siamo urban pop, siamo contemporanei».

Naive è una band che arriva da Novara e dalla sua provincia e che racconta la vita dei giovani d’oggi: la voglia di farcela, le avventure in città, le incertezze di una generazione che vive di sogni, speranze e contratti a termine, i sentimenti. Si formano ufficialmente a maggio del 2021 e dopo aver pubblicato diversi singoli con un notevole numero di ascolti sulle piattaforme streaming e sul canale YouTube (quasi 250mila+ views per ‘Charlie Bronson’; 220mila per ‘Bastardo’; 109mila per ‘Esorcista’), firmano nel 2022 con ADA Music Italy, dando il via a un progetto che porterà alla pubblicazione di altro materiale inedito. Il sound firmato Naive è urban pop, una definizione che racchiude il rap e le influenze urban del cantante e rapper Panda (classe 1995) e del producer/tastierista Eclypso, così come quelle più smaccatamente rock e funk del chitarrista Colo, del bassista Jack e del batterista Ciolo (tutti classe 1996).

