Frecciarossa: treno ufficiale di MIMO

Frecciarossa e Milano Monza Motor Show insieme per far viaggiare i possessori del MIMO Pass con uno sconto fino al 50% su tutti i treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca di Trenitalia Milano dal 13 al 19 giugno.

Grazie alla partnership, infatti, basterà scaricare l’accredito elettronico gratuito MIMO Pass per ottenere il codice sconto utile all’acquisto dei biglietti delle Frecce, oltre che per effettuare i test drive, entrare nell’Autodromo di Monza durante il fine settimana e accedere a tutte le altre convenzioni con il Duomo di Milano, i musei di Milano e Monza, hotel, ristoranti e trasporti garantite dal MIMO Pass.

MIMO Pass diventa sempre più lo strumento fondamentale per chi visiterà la 2^ edizione di MIMO Milano Monza Motor Show e potrà assistere, da posizione privilegiata, alla Premiere Parade che si svolgerà giovedì 16 giugno alle 19.

Frecciarossa diventa così il treno ufficiale della 2ª edizione di MIMO Milano Monza Motor Show, mezzo di trasporto più sostenibile per emissioni di CO2 e partner ideale di una manifestazione che celebra la mobilità integrata ed espone nel centro di Milano, dal 16 al 19 giugno 2022, tutte le più moderne tecnologie e motorizzazioni studiate per la salvaguardia dell’ambiente e proposte dalle case automobilistiche.

