'Verde Pulito': una serie di iniziative

Si svolgerà domenica 15 maggio la 'Giornata del Verde Pulito', per informare, sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sulle questioni ambientali. L'obiettivo della giornata è quello di sensibilizzare i cittadini sulle questioni ambientali, chiedendo loro di dedicare qualche ora a ripulire i luoghi che ci stanno a cuore con guanti e sacchetti alla mano. L'iniziativa promossa da Regione Lombardia, mira a coinvolgere sempre di più i giovani, sulle tematiche ambientali sviluppando un senso di responsabilità e di appartenenza per il luogo in cui vivono, studiano e passano il tempo libero.

REGIONE LOMBARDIA SUPPORTA E VALORIZZA INIZIATIVE DEI TERRITORI - "La 'Giornata del Verde Pulito' è un'iniziativa importante, un'occasione preziosa - ha commentato l'assessore all'Ambiente e Clima - per informare sui temi della salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità. Questa giornata darà sicuramente impulso ai Comuni nell'organizzazione di azioni di pulizia di aree verdi pubbliche, boschi, sponde dei laghi, dei fiumi e di altri corsi d'acqua. Regione Lombardia, secondo il principio di sussidiarietà, supporta e valorizza con entusiasmo le iniziative proposte dai territori, che domenica saranno protagonisti di azioni di educazione ambientale".

SOCIAL CALL FOTOGRAFICA - Anche quest'anno alla Giornata sarà collegata una social call fotografica. I Comuni aderenti potranno partecipare inviando la foto più rappresentativa della manifestazione entro il 30 maggio alla casella mail verdepulito [at] regione [dot] lombardia [dot] it. Le foto inviate verranno rese disponibili sulla pagina dell'evento raggiungibile dal portale regionale www.regione.lombardia.it e promosse sui canali social di Regione Lombardia a partire dal 1° giugno. Gli utenti avranno la possibilità di votare pubblicamente, entro il 15 giugno, la foto più emblematica e il miglior programma di iniziative pensato dai Comuni, che parteciperanno alla call suddivisi per categorie in base agli abitanti (<5.000, 5.000-15.000 e >15.000). I Comuni potranno così vincere la disponibilità di uno spazio a Palazzo Lombardia per un loro evento da organizzare in occasione del pre-Forum dello Sviluppo Sostenibile, il prossimo ottobre. Il prossimo 29 giugno, all'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, saranno invitati tutti i partecipanti alla Giornata del Verde Pulito 2022 e sarà annunciata la classifica finale della social call.

