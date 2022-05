'Vanzaghello in fiore': la terza edizione

La terza edizione. Anche quest'anno, infatti, ecco il concorso 'Vanzaghello in fiore'. Decora il balcone, il giardino oppure la vetrina e partecipa all'iniziativa.

La terza edizione. Anche quest'anno, infatti, ecco il concorso 'Vanzaghello in fiore', che propone a tutti i vanzaghellesi, che vogliono contribuire a rendere più bello e più curato ogni angolo del territorio, di farlo mettendo sui balconi, in giardino o in vetrina, appunto, fiori o composizioni foreali. Come partecipare, poi, molto semplice: prima bisogna compilare l'apposito modulo (che si trova sul sito del Comune), quindi servirà fotografare la decorazione, inviandola, infine, via mail; e, al termine, verranno individuati i vincitori. Iscrizioni (gratuite) fino al 31 maggio; per informazioni e conoscere il regolamento www.comune.vanzaghello.mi.it.

