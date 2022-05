Incrocio di via Palermo: attraversamento rialzato

L’incrocio tra le vie Palermo e Puccini, come altri punti critici nella viabilità cittadina, rientra negli interventi di messa in sicurezza stradale che saranno a breve deliberati dalla giunta di Legnano.

L’incrocio tra le vie Palermo e Puccini, come altri punti critici nella viabilità cittadina, rientra negli interventi di messa in sicurezza stradale che saranno a breve deliberati dalla giunta. Nel piano delle opere pubbliche sono, infatti, inseriti a questo scopo 500 mila euro che il Comune di Legnano ha ottenuto a fine 2021 a seguito di una richiesta di partecipazione al finanziamento dal ministero dell’Interno. Per l’incrocio di via Palermo (situazione ben conosciuta ai settori delle opere pubbliche e della Polizia locale) si provvederà alla realizzazione di un attraversamento rialzato che costringerà a rallentare i veicoli provenienti da via Rossini e alla sistemazione dei marciapiedi.

