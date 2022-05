Regione Lombardia dal 7 al 31 maggio, presso lo spazio IsolaSET di Palazzo Lombardia, ospita la prima mostra a Milano interamente dedicata al Premio Pulitzer Nick Ut.

Regione Lombardia dal 7 al 31 maggio, presso lo spazio IsolaSET di Palazzo Lombardia, ospita la prima mostra a Milano interamente dedicata al Premio Pulitzer Nick Ut. A cinquant’anni dal celebre scatto 'Napalm Girl', la mostra 'From Hell to Hollywood' ripercorre i due grandi capitoli della vita del fotoreporter, uno dei più importanti fotografi del nostro tempo che ha cominciato la sua carriera appena sedicenne negli uffici della Associated Press di Saigon.

