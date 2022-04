Nuova postazione DAE

Sabato 30 aprile alle 10.30 sarà inaugurata la postazione DAE in via Cesare Balbo 7 a Legnano. Il defibrillatore è donato dall'azienda Martella srl a 60mila vite da salvare Altomilanese onlus, che ha collaborato con le titolari dell’impresa.

Sabato 30 aprile alle 10.30 sarà inaugurata la postazione DAE in via Cesare Balbo 7 a Legnano. Il defibrillatore è donato dall'azienda Martella srl a 60mila vite da salvare Altomilanese onlus, che ha collaborato con le titolari dell’impresa, le sorelle Simona ed Elena, per individuare la localizzazione del nuovo impianto alla luce delle postazioni di defibrillatori già presenti in città. Le sorelle Martella (Simona è referente del controllo di vicinato per le vie XXIX Maggio e Balbo) hanno deciso di mettere a disposizione della città l’apparecchio in occasione del decennale dall'avvio del Progetto Vita Altomilanese, con le prime due donazioni di defibrillatori al distaccamento dei Vigili del Fuoco e al comando di Polizia locale. All’inaugurazione saranno presenti il presidente dell’associazione 60mila Vite da salvare e l’assessore alla Quotidianità Monica Berna Nasca.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!