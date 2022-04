Dopo un inverno durato due anni, torna l’appuntamento con la Stramilano 2022 nelle sue diverse declinazioni. L'appuntamento, allora, è domenica 15 maggio.

Dopo un inverno durato due anni, torna l’appuntamento con la Stramilano 2022 nelle sue diverse declinazioni. Domenica 15 maggio, infatti, Milano accoglierà runner professionisti, appassionati famiglie e tutti coloro nei quali il desiderio di tornare a correre tutti insime si fa sempre più forte. Anche per l’edizione numero 49 la Regione Lombardia scenderà in campo con una sua squadra che sta già approfittando delle belle giornate per non arrivare impreparata alla competizione.

Entusiasta anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana che, in un messaggio inviato agli organizzatori, ha scritto: “La storica corsa meneghina è un appuntamento imperdibile per tutti i runners – amatoriali e professionisti – che potranno cimentarsi in varie competizioni: quella agonistica della mezza maratona e le due non competitive per i grandi e per i più piccoli o semplicemente per chi desidera fare una passeggiata per le vie di Milano”.

L’edizione di quest’anno, inoltre, per Fontana, assume un valore simbolico elevato “giunge infatti nel momento in cui si comincia a vedere finalmente l’uscita dall’emergenza sanitaria. Un segno di ripresa, una grande occasione per promuovere l’attività fisica motoria e lo sport all’aria aperta come momento di benessere, piacere e salute per tutte le età e per ogni attitudine. Un ulteriore passaggio per il ritorno a una quotidianità sana e serena, respirando e vivendo tutti insieme i nostri territori”.

E dopo il “grande grazie agli organizzatori” per l’impresa titanica di far ripartire la macchina nonostante le inevitabili difficoltà, ecco il “grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti e il mio più sincero augurio per una giornata all’insegna della condivisione, della spensieratezza e della voglia di ripartire davvero tutti insieme. Viva la corsa e viva la Lombardia!”.

Stramilano 10 Km e Stramilanina 5 Km

Per la Stramilano 10 Km sono stati fissati due orari di partenza: alle 8.30 e alle 9.00.

I partecipanti partiranno a scaglioni, seguendo il flusso di arrivo ai portali di accesso in Piazza Duomo. L’appuntamento per Stramilanina 5 Km invece è fissato per le ore 9.30. La linea di partenza per entrambi i percorsi è sempre in Piazza Duomo.

Iscrivendovi presso i negozi Punti Ufficiali d’iscrizione, che apriranno verso la fine di aprile, o al Centro Stramilano (dal 11 al 15 maggio) potrete ritirare direttamente sacca e pettorale.

Stramilano Half Marathon

La linea di partenza vi aspetta in Piazza Castello alle 10. Potete registrarvi online fino all'8 maggio, oppure presso il Centro Stramilano, in Piazza Duomo, dal 11 al 13 maggio. Gli atleti iscritti potranno ritirare il pettorale (munito di chip di cronometraggio) e il race pack presso il Centro Stramilano, in Piazza Duomo, dal 11 al 14 maggio.

I partecipanti residenti fuori dalla provincia di Milano, che non saranno in grado di ritirare il pettorale nelle date sopra indicate, potranno farlo domenica 15 maggio dalle 7.30 alle 9, al Centro Stramilano.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!