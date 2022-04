Agricoltura: opportunità Ismea

Le opportunità offerte da Ismea, l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, per sostenere le imprese agricole lombarde al centro di un incontro online organizzato da Coldiretti Lombardia.

Le opportunità offerte da Ismea, l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, per sostenere le imprese agricole lombarde al centro di un incontro online organizzato da Coldiretti Lombardia. L’appuntamento rivolto agli agricoltori è per domani, venerdì 8 aprile, alle 10.

In programma – spiega la Coldiretti regionale – gli interventi di Angelo Frascarelli, presidente Ismea; Giorgio Vinceslai, responsabile Direzione Servizi per le Imprese; Fabio Rolfi, assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi; Paolo Carra, vice presidente di Coldiretti Lombardia.

In un momento in cui un’impresa agricola lombarda su due (49%) si trova costretta a lavorare con i bilanci in rosso – afferma la Coldiretti Lombardia in base a un’analisi su dati Crea – è importante che gli imprenditori agricoli conoscano tutte le opportunità di sostegno messe a loro disposizione, a cominciare da quelle sul credito.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!