Nuovi impianti di illuminazione

Sono partiti i lavori di riqualificazione ed efficientamento dell’illuminazione pubblica su tutto il territorio di Mesero. Gli impianti a Led.

Sono partiti i lavori di riqualificazione ed efficientamento dell’illuminazione pubblica su tutto il territorio di Mesero. La novità? L’illuminazione sarà basata sulla ormai diffusissima tecnologia LED: le luci a LED sono un tipo di illuminazione che si sta sempre più affermando come valida alternativa alle normali luci a incandescenza, sia da un punto di vista della quantità di luce prodotta quanto del risparmio ottenuto optando per tale sistema d'illuminazione.

Una buona notizia sia per la popolazione, sia per l’ambiente: si tratta infatti di interventi volti a risolvere le anomalie legate all’invecchiamento degli attuali impianti con la sostituzione delle lampade, la maggior parte delle quali ancora a sodio, mercurio e alogene con nuove a tecnologia LED; questo consentirà di ottimizzare i consumi di energia elettrica e di ridurre l’inquinamento luminoso, garantendo al tempo stesso una migliore qualità dell’illuminazione e maggiore sicurezza per i pedoni e gli automobilisti.

Come ha spiegato il sindaco Davide Garavaglia: “Il processo è stato sicuramente lungo e complesso e ha comportato il coinvolgimento di molti enti e soggetti terzi ma ora, finalmente, possiamo dire che presto Mesero avrà un’illuminazione pubblica nuova, efficiente e sostenibile. Saranno rinnovate tutte le lampade, aggiunti alcuni punti luce, sostituiti parte dei pali e degli sbracci a parete. Verranno ammodernate parte delle linee di alimentazione aeree e interrate e l’intero impianto sarà tele-gestito. Il servizio e i lavori -continua il sindaco- sono in carico ad Enel X che si occuperà di riqualificare gli impianti e di gestirli. Chiediamo di prestare attenzione e ci scusiamo per gli eventuali disagi che potranno crearsi a causa dei lavori”.

Ma quanto dureranno i lavori? Prosegue il primo cittadino “Alcuni mesi, e coinvolgeranno tutti gli 838 punti luce esistenti. Attualmente si sta procedendo alla sostituzione dei punti luce in cui è possibile subito l'intervento del cambio del corpo illuminante. Successivamente si procederà sui lampioni ove sono necessari lavori più impegnativi”.

