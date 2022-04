Turkish Airlines: 50° anniversario

Una delle maggiori compagnie aeree in Italia in termini di capacità, Turkish Airlines celebra il suo 50° anniversario a Milano Malpensa.

Una delle maggiori compagnie aeree in Italia in termini di capacità, Turkish Airlines si lascia alle spalle una grande pietra miliare e celebra il suo 50° anniversario a Milano Malpensa. La premiata compagnia aerea ha iniziato a volare tre volte al giorno tra l'aeroporto di Milano Malpensa e l'aeroporto di Istanbul a partire da oggi per collegare la Turchia e l’Italia. Turkish Airlines auspica di poter tornare presto al suo operativo di volo che prevedeva 4 voli giornalieri in epoca pre-pandemica, e sta pianificando questo ritorno a cominciare dalla metà di giugno.

Turkish Airlines è lieta di celebrare il suo primo mezzo secolo di presenza a Milano e di collegare milioni di persone tra Milano e la Turchia, con un servizio eccellente e una tecnologia di ultima generazione. Il vettore, da sempre orientato al comfort dei passeggeri, continua a plasmare la sua varietà di servizi e prodotti con un forte approccio focalizzato al cliente. La compagnia aerea di bandiera turca spera di continuare a servire Milano per molti altri anni, in collaborazione con i suoi partner dell'aeroporto di Malpensa.

Commentando il 50° anno di Turkish Airlines a Malpensa, il direttore generale di Turkish Airlines a Milano, Fatih Temel, ha detto: "È un grande piacere per noi celebrare oggi il nostro 50° anniversario qui. Fino ad oggi abbiamo trasportato milioni di persone e speriamo di continuare a farlo incrementando questo numero in un prossimo futuro così come auspichiamo la fine della pandemia. In questa occasione, vorremmo ringraziare l'Autorità Civile Italiana, il Gestore dell'aeroporto di Malpensa, e tutti i nostri partner italiani che da decenni ci permettono di servire questo bel paese".

“È stato per me un onore essere presente al 50° di Turkish Airlines, che si è svolto l’altra sera a Malpensa – dichiara Aldo Schmid, Head of Aviation Marketing & Traffic Rights di SEA Aeroporti di Milano – il momento della consegna della targa commemorativa a Fatih Atacan Temel General Manager di Turkish ha suggellato la storica partnership tra SEA e la compagnia aerea di bandiera della Turchia che opera da Malpensa collegamenti plurigiornalieri verso Istanbul”.

