L'Auser al traguardo dei 20 anni

Vent'anni venti. Di intensa attività sociale avendo sempre nel campo visivo le necessità primarie della comunità in cui opera. L'Auser di Arluno ha festeggiato di recente un traguardo di tutto prestigio. Durante la celebrazione della Santa Messa ha colto l'occasione non solo per rendere gratitudine ai volontari ma anche per ricordare i defunti del sodalizio e dell'Anteas. Festa di felicità, ma anche di solidarietà. All'Auser è, infatti, pervenuto ampio materiale di prima necessità da diverse attività commerciali del territorio per consentirle di fare fronte in modo sempre più ottimale alle varie emergenze. "E' stata una giornata trascorsa tra i ricordi del passato con qualche momento di commozione - spiega l'Auser arlunese - ma anche uno sguardo al presente e a quello che siamo chiamati a fare in futuro, c'è stata una forte partecipazione di volontari e associati che ringraziamo per il loro prezioso contributo".

