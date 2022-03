Parte dalla Lombardia il ‘Manifesto’ per una mobilità sostenibile, con carburanti rinnovabili, sotto il profilo ambientale, economico e sociale, da perseguire con una transizione verso la neutralità tecnologica.

Parte dalla Lombardia il ‘Manifesto’ per una mobilità sostenibile, con carburanti rinnovabili, sotto il profilo ambientale, economico e sociale, da perseguire con una transizione verso la neutralità tecnologica. Sottoscritto dal cluster dell’automotive e dell’aerospazio, è stato presentato insieme al presidente della Regione, Attilio Fontana e all’assessore allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi.

“L’importanza di questo documento – ha detto Fontana – sta nei contenuti e nel metodo di elaborazione. Una proposta con cui intendiamo costruire insieme un’alternativa. Tutti vogliamo andare verso decarbonizzazione e sviluppo sostenibile, ma salvaguardando la filiera dell’automotive e dell’aerospazio insieme a tutte le sue realtà produttive, assolutamente rilevanti, che gravitano in questi settori”.

Il ‘Manifesto’ ha, infatti, tra gli obiettivi il mantenimento della competitività della filiera a livello globale, il rafforzamento dell’identità regionale e un’azione efficace verso una maggiore sostenibilità del sistema anche grazie all’uso di carburanti rinnovabili.

“Con forza – ha detto l’assessore Guidesi – lanciamo il ‘Manifesto Lombardo’ insieme a tutto il cluster automotive, a quello dell’aerospazio e ai rappresentanti della consulta carburanti. Con un modello prettamente lombardo crediamo possa essere una grande opportunità anche per il Governo e per la Commissione Europa. Grazie alle nostre proposte infatti, non solo si tutela l’occupazione e si sostengono comparti produttivi importanti, ma anche e soprattutto si creano nuove occasioni di lavoro e di processi innovativi. Ci rivolgiamo al Governo e alle istituzioni europee a cui chiediamo la neutralità tecnologica necessaria al fine di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale, anche attraverso la capacità produttiva e di innovazione che in Lombardia è pienamente rappresentata. Per cui impatto zero con la neutralità tecnologica”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!