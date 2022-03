Viale Boccaccio torna normale

Il semaforo è stato calibrato in base ai dati della viabilità ordinaria. A distanza di cinque mesi, possiamo sostenere che tutto è tornato alla normalità.

Esame del tutto superato. Unanime il giudizio dei cittadini bustocchi e non, che percorrono quotidianamente il tratto di strada che comprende viale Boccaccio. A settembre 2021 era stato attivato il semaforo con diritto di svolta a sinistra, in entrambe le direzioni, per recarsi in via Cardinal Simone e via Cardinal Ferrari. Opera resa necessaria per rendere l’incrocio più sicuro, sia per i pedoni che per i veicoli. Per far defluire al meglio il traffico cittadino, in prossimità dell’incrocio, le carreggiate erano state suddivise in due corsie. Gli automobilisti, spiazzati dalla novità, si sono ritrovati, soprattutto nelle ore di punta, a percorrere quel tratto di strada praticamente a passo d’uomo. Il disagio, inoltre, veniva causato dal “rosso” del semaforo, che si protraeva per troppi secondi. Si è così reso necessario l’intervento dei tecnici che gestiscono gli impianti semaforici. Il semaforo è stato calibrato in base ai dati della viabilità ordinaria. A distanza di cinque mesi, possiamo sostenere che tutto è tornato alla normalità.

