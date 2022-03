'L'evoluzione tecnologica ed ecologica dell'auto': questo il titolo del convegno sulla mobilità sostenibile, organizzato a Volandia (sabato 26 marzo, alle 10.30) in collaborazione con l'associazione 'Ecoverso'.

'L'evoluzione tecnologica ed ecologica dell'auto': questo il titolo del convegno sulla mobilità sostenibile, organizzato a Volandia (sabato 26 marzo, alle 10.30) in collaborazione con l'associazione 'Ecoverso' (realtà culturale che dal 2013 promuove, appunto, la mobilità sostenibile in Italia, creando gruppi d'acquisto per auto ibride ed elettriche e dando vita a corsi di formazione e gare automobilistiche al minor consumo). Patrocinato dal Comune di Lonate Pozzolo, l'appuntamento avrà come relatore d’eccezione Luca Dal Sillaro, cofondatore di 'Ecoverso', nonché ideatore dei programmi della Hybrid Academy e della Electric Academy, i corsi che l’associazione tiene in tutta Italia (la partecipazione è gratuita).

