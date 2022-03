Nordic walking a Villa

Incontro sul nordic walking, martedì 29 marzo alle 18.30, proprio in un luogo deputato per il cammino, ovvero il parco pubblico di via Galileo Ferraris a Villa Cortese.

Fare del moto fa bene alla salute. La saggezza popolare non manca mai di ripeterlo dalla notte dei tempi, ma camminare, oltreché un fatto di passione, lo è anche di metodo. E una delle modalità per poterlo fare in modo benefico è il nordic walking. Le sue virtù saranno presentate in un incontro in programma martedì 29 marzo alle 18.30 proprio in un luogo deputato per il cammino, ovvero il parco pubblico di via Galileo Ferraris a Villa Cortese. A scoprire il velo su fascino e meriti del nordic walking sarà l'omonima associazione che opera sul territorio dell'Altomilanese.

"La qualità della nostra vita dipende da quanto ci muoviamo - spiegano gli organizzatori - mantenere un buon livello di attività fisica ci permette di vivere meglio, con più energia e vitalità, il nordic walking è una camminata dinamica dove l'utilizzo di bastoncini è in grado di sollecitare la maggior parte dei muscoli a un movimento attivo". Per poter prendere parte all'appuntamento occorrerà prenotarsi al numero 0331/1586623.

