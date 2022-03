50 mila euro per il verde

Robecchetto: avviati gli interventi di potatura e di riqualificazione di un'area verde in via Modena. Investiti circa 50 mila euro.

"La cura del verde pubblico è fondamentale per rispettare l’ambiente e contribuire a mantenere il paese in ordine, pulito e bello per tutti". Parola di Alessandro Mollica, vicesindaco e assessore all’Ambiente del Comune di Robecchetto con Induno che ha investito circa 50 mila euro complessivi per attuare un progetto di potatura delle alberature in diverse zone del paese, nonché la riqualificazione di un’area verde in via Modena. L’importo comprende anche le spese per la manutenzione area verdi e potature ordinarie.

"Gli interventi sono stati già avviati e si protrarranno per tutto l’anno con intervalli regolari e legati alle stagioni e alle diverse tipologie di piante. Si tratta di servizi essenziali per il decoro urbano", spiega Mollica.

Il servizio di potature e/o tosatura di mantenimento forma interessa le alberature di diversi parchi, piazze e vie, come: piazza Libertà, piazza Marcora, la Chiesetta del Cimitero di Malvaglio, il piazzale antistante il cimitero di Robecchetto, via Umberto I, via Legnano, la rotatoria di via Don Sormani, via del Ronco, via Marconi, il piazzale antistante il cimitero e il parcheggio di Malvaglio, via Arese e via Don Milani. Il progetto comprende anche la riqualificazione del filare di alberi di via Modena.

