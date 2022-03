Latte fresco... a Cuggiono

Dopo il distributore self-service in piazza mercato a Castano Primo, l'Azienda Agricola Fabio e Vincenzo Tomasini ha attivato un distributore in via Roma a Cuggiono.

Questa mattina in Piazza della Vittoria a Cuggiono è stato installato a cura dell’azienda Agricola Fabio e Vincenzo Tomasini un distributore self-service di latte fresco che potrà essere acquistato in qualsiasi momento della giornata.

L’iniziativa ha per obiettivo quello di offrire al consumatore la possibilità di acquistare un prodotto sano e genuino prodotto da un’azienda nella quale il benessere animale è alla base.

Il distributore è un primo passo per avvicinare i cittadini al consumo di prodotti garantiti, genuini a Km Zero e dall’altro quello di ridurre la quantità di rifiuti prodotti a tutto vantaggio dell’ambiente in cui viviamo.

Da oggi (sabato 12 marzo, ndr) nel primo pomeriggio il distributore sarà attivo e potrete andare a prendere la vostra bottiglia di latte fresco.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!