Weekend florovivaistico ad Abbiategrasso

Un evento a tutto tondo quello andato in scena tra il 5 e il 6 marzo nella cornice di piazza Castello e del Castello visconteo di Abbiategrasso. L’organizzazione della manifestazione e di tutte le attività suddette è stata affidata alla associazione culturale e artistica ‘Iperbole’ con il supporto organizzativo di ‘Eventi doc’ di Myriam Vallegra e il patrocinio del Comune di Abbiategrasso e della Regione Lombardia. Lo scopo dell’evento? Avvicinare e fare conoscere il mondo dell’artigianato femminile al grande pubblico, esaltando le caratteristiche di potenzialità e di possibilità di personalizzazione di capi ed oggetti, che solo l’Artigianato può realizzare: interventi “su misura”, grazie alle competenze, qualità e capacità che gli artigiani e gli agricoltori hanno ereditato ed assimilato nel tempo, aspetti che la grande distribuzione non è in grado di offrire al pubblico e che ci permettono di apprezzare il valore del lavoro manuale e ricercato. La manifestazione si è svolta nel fine settimana a ridosso dell’importante data dell’8 marzo e, per l’occasione, l’area dedita al florovivaismo di qualità è stata dedicata alle donne e all’importanza dello scambio floreale in momenti celebrativi come questi. Ma non solo artigianato: nel corso della due-giorni, bambini ed adulti hanno potuto svagarsi attraverso laboratori didattici e di cucina a tema natura in collaborazione con Chiara Baldanzi, Food Artist della Cucina Wow. Aree del gusto, prodotti selezionati, degustazioni, produzioni particolari: tutti i palati sono stati accontentati dallo spazio dedicato al tema del cibo, sempre più rilevante e di vitale importanza. In mostra si sono svolti anche degli interessanti laboratori-incontri sulla cosmesi naturale. In più, Piazza castello è stata luogo di vari laboratori creativi ed intrattenimenti sul tema della natura e dei fiori, come il laboratorio creativo “Coloriamo con gli acquarelli”, i laboratori di bolle di sapone e animazione clown e, per finire in bellezza, una vera e propria “caccia al tesoro”, il tutto a cura di “Grazia e max Animazione”, che ha portato vitalità, colore, sorrisi e spensieratezza.

