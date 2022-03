Per celebrare le donne sempre e non soltanto nelle giornate a loro dedicate, da sabato 12 marzo alle 11 presso lo Spazio Controvento di Inveruno si terrà 'Le nostre donne, la nostra storia', una mostra di acquarelli di Chiara Barbaglia, realizzata con il patrocinio del Comune. La mostra sarà visitabile nei giorni: sabato 12, 19 e 26 marzo dalle 16 alle 19 e domenica 13 marzo dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

