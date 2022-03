Sabato 5 marzo alle 16, in biblioteca a Legnano, Giancarlo Restelli completerà il ciclo di conferenze legate al tema dell'Olocausto, con una lezione sul tema de 'I Giusti fra le Nazioni', ossia i non ebrei che aiutarono gli ebrei durante il Secondo conflitto mondiale.

Sabato 5 marzo alle 16, in biblioteca a Legnano, Giancarlo Restelli completerà il ciclo di conferenze legate al tema dell'Olocausto, con una lezione sul tema de 'I Giusti fra le Nazioni', ossia i non ebrei che aiutarono gli ebrei durante il Secondo conflitto mondiale.

Più di ventimila sono i giusti riconosciuti da Yad Vashem, l’Istituto Nazionale per la Memoria della Shoah di Gerusalemme che si occupa di onorare la memoria di chi, rischiando la vita, ha salvato dalla morte gli ebrei perseguitati. Di questi ventimila, più di 400 sono italiani. Tra le tante storie, Restelli racconterà quella di Giacomo Bassi, ex funzionario al Municipio di Canegrate che salvò cinque membri della famiglia Contente di Milano fornendo loro passaporti falsi e mettendoli in contatto con un falsificatore di timbri.

L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione allo 0331/547370 o inviando una mail a biblioteca [dot] legnano [at] csbno [dot] net. Sarà chiesto il green pass e di tenere per tutto l’incontro la mascherina.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!