Areu: Porsche Panamera per il trasporto di organi

Donata all’Areu l’auto di grossa cilindrata sequestrata alla mafia; la utilizzeranno come auto medica per diverse necessità, tra cui anche il trasporto di organi.

Donata all’Areu l’auto di grossa cilindrata sequestrata alla mafia a Milano, la utilizzeranno come auto medica per diverse necessità, tra cui anche il trasporto di organi. “Questo è un momento molto importante perché è essenziale colpire direttamente sull’aspetto economico le mafie, perché dimostra che questi beni vengono utilizzati per finalità positive. E perché facciamo la lotta alla mafia anche tenendo alta l’attenzione e spiegando ai cittadini quali sono i rischi e i pericoli delle infiltrazioni e comunicando i successi”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione della consegna di un veicolo sequestrato alla criminalità organizzata ad Areu, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza. La Porsche Panamera sarà utilizzata, tra l’altro, per il trasporto organi e per i servizi assicurati da Areu.

