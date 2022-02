Due colonne sono già state adottate. Adesso, a disposizione, restano due capitelli. La cosiddetta riproduzione del 'Sogno di Don Bosco' di piazza don Rampini a Vanzaghello.

"Grazie - scrive sull'ultimo numero del bollettino parrocchiale - a un gruppo di famiglie dei ragazzi dell'oratorio che, con il loro contributo, hanno permesso che anche la seconda colonna potesse essere acquistata".

In queste come nei due capitelli in marmo lavorato di circa 40 centimetri di altezza saranno apposte targhe con i nomi dei donatori chiamati a effettuare versamenti che raggiungano i mille euro. Per poter capire come donare concretamente occorrerà rivolgersi alla segreteria parrocchiale. Un modo per identificarsi sempre maggiormente con la Parrocchia, esprimendo la vicinanza a essa in modo concreto.

