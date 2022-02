Si chiama 'Sos Ucraina Altomilanese', la raccolta fondi, attivata dai Comuni dell'Altomilanese (con la conferenza dei sindaci), da devolvere alle comunità ucraine.

"E' intenzione delle Amministrazioni, oltre alla partecipazione alle manifestazioni di pace che si stanno promuovendo nei territori, offrire, appunto, un reale sostegno al popolo ucraino e dare un aiuto concreto per la ricostruzione futura delle città e dei paesi danneggiati - scrive il presidente della Conferenza dei sindaci, Giuseppe Pignatiello - L'iniziativa (come detto 'Sos Ucraina Altomilanese') consiste, dunque, in una raccolta fondi su un IBAN unico per questa zona (IT7610103032420000063126862). Le risorswe verranno, poi, destinate a iniziative e progetti specifici, in collaborazione con le associazioni cittadine che sono in contatto con la comunità ucraina".

