L'assessore alla Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, ha proseguito oggi il suo tour a Como per incontrare le realtà che operano nel sociale. L'assessore ha visitato il centro antiviolenza 'Telefono Donna', associazione di volontariato che opera sul territorio dal 1991 e che nasce come luogo di ascolto, incontro e protezione per tutte le donne che subiscono violenze e maltrattamenti.

"Ancora una volta - ha dichiarato l'assessore - voglio esprimere un enorme grazie da parte di Regione Lombardia per l'impegno quotidiano con cui le volontarie dei centri antiviolenza, come 'Telefono Donna', portano avanti la battaglia contro la violenza di genere che si manifesta non solo fisicamente, ma sempre più spesso anche da un punto di vista psicologico o economico. La rete antiviolenza presente in Regione Lombardia oggi permette di rispondere in modo tempestivo ed efficace alle richieste di aiuto delle vittime, ma anche di promuovere un'azione di sensibilizzazione indispensabile per contrastare questo preoccupante fenomeno".

"È prioritario - ha concluso l'assessore Locatelli - rendere maggiormente efficaci i percorsi di empowerment, sostenendo la realizzazione di percorsi di orientamento e supporto volti all'acquisizione dell'autostima e alla valorizzazione di potenzialità, talenti e competenze per favorire la ricerca attiva del lavoro da parte delle donne".

