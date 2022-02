Disservizi in posta

A seguito delle numerose lamentele e segnalazioni dei cittadini di Mesero circa i disagi riscontrati presso l’ufficio postale, il primo cittadino Davide Garavaglia...

A seguito delle numerose lamentele e segnalazioni dei cittadini di Mesero circa i disagi riscontrati presso l’ufficio postale, il primo cittadino Davide Garavaglia ha condiviso, tramite comunicato, le azioni intraprese dall’Amministrazione per far fronte ai disservizi rilevati.

In primo luogo, è stato aperto un canale ufficiale di confronto tra il Comune e la Direzione di Poste Italiane. Quest’ultima si è immediatamente fatta carico dei controlli, organizzando poi un percorso di formazione del personale a contatto con l’utenza. Inoltre, per garantire una gestione ottimale del servizio, è stata richiesta al Comune collaborazione, mediante segnalazione di qualsiasi anomalia. L’invito dunque ai cittadini è quello di segnalare disservizi o disagi alla segreteria del Comune: segreteria [at] comune [dot] mesero [dot] mi [dot] it

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro