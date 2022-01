Asst Valle Olona: 136 pazienti Covid

Sono in tutto 136 i pazienti Covid-19 ricoverati negli ospedali dell’Asst Valle Olona; più nello specifico, 69 si trovano a Busto Arsizio, 48 a Gallarate e 19 a Saronno.

Sono in tutto 136 i pazienti Covid-19 ricoverati negli ospedali dell’Asst Valle Olona; più nello specifico, 69 si trovano a Busto Arsizio, 48 a Gallarate (di cui 4 in terapia intensiva) e 19 a Saronno. In ventilazione assistita non invasiva (casco C-Pap) ci sono 5 pazienti: 3 a Busto, 2 a Gallarate. Età media: 73 anni.

Afferma il direttore sanitario, dottor Claudio Arici: “A conferma di quanto previsto da Ministero e Regione, anche questa settimana abbiamo osservato una modesta riduzione di ricoveri per acuti con infezione da Covid, e si mantiene stabile l'impegno sulla Rianimazione con 4 posti letto occupati. Se il trend di questi ultimi dieci giorni si mantiene potremo iniziare a ripristinare posti letto di area medica e chirurgica per pazienti senza infezione da Covid”.

